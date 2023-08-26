США раскрыли секретные данные о причастности к перевороту Пиночета в Чили

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Американская администрация отреагировала на просьбу Чили раскрыть секретные данные о государственном перевороте в республике 1973 года. В Сантьяго хотели оценить степень причастности США к установлению диктатуры Аугусто Пиночета, и Госдепартамент опубликовал сразу два соответствующих документа.

В первом отчете для тогдашнего президента США Ричарда Никсона говорится о бунтарских настроениях среди военнослужащих чилийского флота, которые, в свою очередь, рассчитывают на поддержку со стороны сухопутных войск и ВВС. Также подчеркивалась обеспокоенность президента Сальвадора Альенде «продолжающимся давлением оппозиции».

Во втором документе сказано, что офицеры чилийских ВМС заручились поддержкой «некоторых ключевых военных подразделений» с целью начала «военных действий». Левые силы, согласно отчету, тогда не хотели идти на компромисс, так как были уверены в неспособности правых свергнуть правительство.

В сенате США уже признавали, что американские спецслужбы проводили на территории Чили некие секретные операции. Дело в том, что возглавлявший республику Сальвадор Альенде был социалистом. Он пришел к власти демократическим путем. Как следствие, отношения между Чили и Соединенными Штатами резко ухудшились.

Ранее стало известно о работе на территории Украины целой сети Центрального разведывательного управления США. По данным Newsweek, шпионская агентура играет огромную роль в политике Вашингтона по Украине.