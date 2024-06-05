США раскрыли, когда объявят о новых поставках оружия Украине Салливан: США объявят о новой военной помощи Украине в ближайшие недели

Фото: defense.gov

Администрация США объявит о продолжении поставок оружия и военной техники Вооруженным силам Украины в ближайшие несколько недель, заявил советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он принял участие в брифинге с журналистами, находясь на борту президента США по пути во Францию, передает РИА Новости.

Думаю, в ближайшие недели вы можете ожидать объявления о дальнейших поставках важных возможностей Украине, — заявил Салливан.

Ранее помощник американского президента прокомментировал возможность отправки американских войск на Украину. По словам Салливана, США не планируют направлять в страну военнослужащих, советников или военных инструкторов.

Вместе с этим помощник Байдена оценил, как возобновление поставок американского оружия отразилось на положении украинской армии. Как утверждает Салливан, ВСУ укрепили позиции благодаря военной помощи Вашингтона. При этом он признал, что Украине необходимо больше боеприпасов.

Также ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны «Большой семерки» обсуждают вопрос выдачи Украине кредита. Предполагается, что он будет погашен за счет заблокированных активов России.