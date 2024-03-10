В США раскрыли ответ на возможное применение ЯО на Украине NYT: США рассматривали неядерный ответ на возможное применение ЯО на Украине

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Abbigail Beardsley

Американские чиновники в период обеспокоенности возможностью потенциального ядерного удара РФ по Украине рассматривали в качестве ответного шага неядерный ответ, пишет издание New York Times со ссылкой на представителей администрации. Обсуждалась в том числе «обычная» атака на подразделения, «запустившие ядерное оружие».

Представители администрации заявили, что ответный шаг США должен быть неядерным. Но они быстро добавили, что должна быть какая-то впечатляющая реакция — возможно, даже обычная атака на подразделения, запустившие ядерное оружие, — пишет издание.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что объекты США в Северной Европе станут законными целями России в случае размещения там ядерного оружия. Так она прокомментировала заявление президента Финляндии Александера Стубба о важности наличия сил ядерного сдерживания у республики. По словам Захаровой, подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы для России.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия создала два новых военных округа из-за угроз со стороны НАТО. Он напомнил, что Альянс наращивает военный потенциал и расширяется за счет вступления в него Финляндии, а в перспективе и Швеции. По поручению президента страны Владимира Путина созданы два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Ленинградский и Московский военные округа.