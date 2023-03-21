США раскроют данные о происхождении коронавируса Байден подписал закон с требованием рассекретить данные о происхождении коронавируса

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Джо Байден

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 марта, подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данным об истоках происхождения коронавируса. Об этом сообщили в Белом доме. В настоящее время рассматривается несколько версий возникновения вируса.

Президент подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года», который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса, — говорится в сообщении.

В марте 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о поездке в Ухань, где они занимались установлением происхождения коронавируса. При этом в докладе утечка вируса из лаборатории была названа «крайне маловероятной». Предполагалось, что он передался человеку от летучих мышей через других животных.

Прямую передачу вируса от мыши человеку внесли в список гипотез «от возможных до вероятных». Также «возможной» была названа версия передачи вируса через охлажденные продукты.

Ранее палата представителей Конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса. Для вступления закона в силу его должен подписать глава государства.

Иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России количество заболевших COVID-19 в десять раз больше числа людей с выявленным коронавирусом, однако никакой трагедии в этом нет. По его словам, это «подарок природы», потому что люди получают «живую вакцину». Эксперт отметил, что в подобных показателях статистики нет ничего плохого, ведь люди не обращаются к врачу при легкой форме заболевания.