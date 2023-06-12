США пытаются узнать детали об аресте в Москве американца Лика Блинкен: США пытаются узнать подробности об аресте американца Лика в Москве

США пытаются получить подробности об аресте в Москве американца Трэвиса Лика, которого обвиняют в сбыте наркотиков, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что Белый дом хотел бы выйти с ним на связью сообщает РИА Новости.

Мы ищем возможность узнать больше о задержании Лика, мы работаем не только над тем, чтобы быть с ним на связи и иметь консульский доступ, но также и с его семьей, — подчеркнул Блинкен.

Лика ранее арестовал Хамовнический суд Москвы. 51-летний бывший десантник из США останется под стражей до 6 августа. Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что представители посольства США в России присутствовали при предъявлении обвинений американскому экс-десантнику, музыканту Тревису Лику в Москве. В дипмиссии США сообщили, что будут следить за делом Лика, подозреваемого в сбыте наркотиков.