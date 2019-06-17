Министерство обороны США разместит на своих европейских базах новые модификации основных танков М1А2 Abrams и боевых машин пехоты М2 Bradley перед стартом поставок сухопутным войскам.
По словам военно-дипломатического источника, бригадным комплектом всех образцов воспользуются американские военные в Европе.
Он уточнил, что начать поставки в армию Соединённых Штатов планируется в конце будущего года.
Следовательно, испытания в Европе пройдут до этой даты, — отметил источник.
Он добавил, что сухопутным войскам предоставят пять бригадных комплектов модернизированных танков Abrams и пять усовершенствованных БМП Bradley, передаёт
Как писал News.ru, ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что российский модернизированный дальний бомбардировщик Ту-22М3М может оказаться неприятным сюрпризом для американских ВМС. Минобороны получит новый самолёт в 2021 году.