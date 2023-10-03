США проверят системы оповещения в один день с Россией

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В США 4 октября проведут проверку систем оповещения населения, сообщает издание Newsweek. В этот же день аналогичная проверка запланирована и в России.

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), проверка начнется около 14:00 по восточному времени. Специалисты намерены протестировать системы экстренного оповещения для телевизоров, радио и телефонов.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о том, что на всей территории РФ 4 октября пройдет проверка систем оповещения населения. Граждан призвали не паниковать при включении сирен воздушной тревоги и прослушать информацию, которая будет в этот момент транслироваться в теле- и радиоэфире. Предполагается, что проверка позволит объективно оценить работоспособность средств оповещения, а также готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем.

Жителей Крыма при этом оповестили, что в регионе проверку систем проведут трижды за день: в 10:00, 13:00 и 15:00. Сирены тревоги при этом включать не будут.

Также стало известно, что в Севастополе разработали алгоритм оповещения местных жителей об угрозах обстрелов. Губернатор города Михаил Развожаев рассказал, что воздушная тревога будет подаваться через сирены и громкоговорители на улице, по местному телевидению и радио, а также в его личном Telegram-канале.