https://static.news.ru/photo/0d2fc26c-d0f1-11e9-b9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер заявил, что ВС США провели испытание баллистической ракеты наземного базирования.

Минобороны США 12 декабря, примерно в 08:30 по времени тихоокеанского побережья, провело лётное испытание баллистической ракеты наземного базирования в неядерной конфигурации, сейчас мы изучаем результаты испытания, — цитирует Карвера ТАСС.

Уточняется, что испытанная ракета пролетела более 500 км и поразила условную цель в Тихом океане. Тем самым США подчеркнули, что новая ракета выходит за рамки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее предполагалось, что США планируют испытание ракеты средней дальности, которое до недавних пор запрещалось производить в связи с ДРСМД. Договор прекратил действие 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны.

Как писал NEWS.ru, лидеры стран НАТО на саммите в Великобритании возложили на РФ ответственность за разрушение ДРСМД и заявили, что продолжат принимать меры в ответ на размещение Россией новых ракет средней дальности.