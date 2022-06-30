США провалили испытание гиперзвуковой ракеты Bloomberg: испытание прототипа гиперзвуковой ракеты провалилось из-за проблемы при запуске

Фото: U.S. Navy/Navy Visual News Service (NVNS)/Global Look Press

Очередное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты завершилось неудачно из-за проблемы, возникшей при запуске двигателя, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение представителя военно-морских сил США Тима Гормана. Он подчеркнул, что несмотря на провал, намеченные сроки по разработке данного вооружения не сорваны.

Сбой произошел после включения двигателя на прототипе, — сказал Горман.

Он добавил, что эксперты проведут проверку и установят, что именно привело к неудаче при пуске.

Агентство поясняет, что речь идет об испытании неядерных средств нанесения внезапного удара CPS. Эту ракету Пентагон собирается установить на новейшие эсминцы типа Zumwalt DDG-1000, а также на подлодки типа Virginia. Первое неудачное испытание данного оружия состоялось в октябре 2021 года, уточняют авторы статьи.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты решили увеличить расходы на оборону на $37 млрд. Поправки в проект оборонного бюджета на 2023 год внес профильный комитет палаты представителей Конгресса США. Туда вошло в том числе повышение военной помощи Украине до $1 млрд.