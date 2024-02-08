США продолжают скупать российский уран на рекордные суммы США в 2023 году купили у России уран на $1,2 млрд

В 2023 году США приобрели у России уран на $1,2 млрд, следует из данных американской статистической службы. По данным РИА Новости, этот показатель стал самым высоким за все время статистического наблюдения.

Уточняется, что американцы резко нарастили закупки урана в последние месяцы прошлого года на фоне принятого Палатой представителей запрета на импорт этого материала, если он имеет российское происхождение. Сразу после этого закупки выросли вдвое, до максимальных с марта прошлого года $193,2 млн.

Ранее сообщалось, в американском Минэнерго сообщили, что США ищут альтернативного поставщика урана для реакторов следующего поколения на замену России. Ведомство планирует выделить на контракты поставок $500 млн. Американская сторона планирует заключить контракты на поставки высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%. При этом единственной компанией, которая продает коммерческие партии HALEU, — «Техснабэкспорт» (Tenex, дочерняя компания Росатома).

Отказаться от российского урана США и другие западные страны стремятся с прошлого года. В августе стало известно, что они ищут возможные пути для отказа но попытки это сделать пока не принесли желаемого результата. В связи с этим страны Запада активно избегают введения санкций в отношении российской государственной корпорации «Росатом», которая является крупнейшим поставщиком урана.