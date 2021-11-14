США продолжат принимать меры против властей Кубы

Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал народ Кубы в преддверии акции протеста, намеченной на 15 ноября. В администрации заявили, что намерены продолжить принимать меры против руководства Кубы в связи с нарушениями прав человека в этой стране. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Мы призываем правительство Кубы уважать права кубинцев, позволяя им мирно собираться и использовать свой голос, не опасаясь репрессий со стороны правительства или насилия, а также сохраняя доступ к Интернету и телекоммуникационным линиям для свободного обмена информацией, — говорится в сообщении.

США также обратились к кубинскому правительству с призывом уважать тех, кто собирается реализовать свои права в мирной акции протеста 15 ноября и освободить всех несправедливо задержанных. По заявлению Госдепа, вместо насилия властям необходимо воспользоваться этой исторической возможностью прислушаться к голосу своего народа.

Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья написал в своём Twitter, что данная соцсеть манипулирует алгоритмами ради искажения представлений о протестных настроениях на Кубе, провоцируя таким образом дестабилизацию в государстве.