США продолжат полеты над международными водами Черного моря Пентагон: БПЛА и авиация США продолжит полеты в международных водах Черного моря

Фото: Shutterstock/FOTODOM

MQ-9 Reaper

Соединенные Штаты продолжать осуществлять полеты в международных водах Черного моря, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. По ее словам, маневры будут проходить там, где это законодательно разрешено.

Мы продолжим летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом, — подчеркнула Сингх, отказавшись комментировать позицию Минобороны РФ по этому вопросу.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее дал поручение Генштабу принять меры по реагированию на провокации над акваторией Черного моря со стороны беспилотников США. В пресс-службе МО РФ также назвали такие действия свидетельством возросшего участия США и стран НАТО в конфликте.

До этого Белоусов по инициативе американской стороны провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе беседы российский министр указал собеседнику на опасность эскалации ситуации в зоне СВО, вызванную поставками американских вооружений для Украины.

Кроме того, генерал-лейтенант Николай Стаськов указал, что ВС РФ не могут поражать беспилотники США, ведущие разведку над Черным морем, в нейтральных водах, но будут искать другие способы для их наказания. Такие дроны разрешено глушить средствами радиоэлектронной борьбы, напомнил он.