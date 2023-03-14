США продолжат летать над Черным морем, несмотря на инцидент с дроном Кирби заявил, что инцидент со сбитым дроном США над Черным морем не повлияет на дальнейшие полеты

Фото: IMAGO/MИстребитель F-16ichalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Американская авиация продолжит полеты над акваторией Черного моря, несмотря на инцидент со столкновением Су-27 с дроном США MQ-9 Reaper, в результате чего последний рухнул, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Такой ответ американского чиновника последовал после вопроса журналистов о том, не является ли происшествие неким посланием Москвы прекратить полеты над Черным морем, передает ТАСС.

Этого не произойдет. Мы продолжим летать и работать в международном воздушном пространстве над международными водами, Черное море не принадлежит ни одной из стран, — сказал Кирби.

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) ранее сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reader над Черным морем. По данным Agence France-Presse, беспилотник произведен в США. Ведется расследование инцидента.

Госдепартамент США впоследствии вызвал к себе посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Минобороны России позднее прокомментировало ситуацию с американским БПЛА. В ведомстве указали, что дрон был замечен утром 14 февраля неподалеку от Крымского полуострова. Беспилотник летел с выключенным транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства.

На его перехват были подняты истребители из состава дежурных сил ПВО. Российские самолеты не применили бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником, который потерял управление в результате резкого маневрирования.