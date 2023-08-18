США продлили специальный статус для украинских беженцев

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Власти США продлили временный защитный статус для беженцев с Украины до 2025 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства внутренней безопасности страны. Отмечается, что в течение этих полутора лет для ставших американскими резидентами украинцев получение этого статуса будет облегчено.

Министерство внутренней безопасности сегодня объявило о продлении временного защитного статуса для Украины на 18 месяцев, с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года, в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом и чрезвычайными и временными условиями на Украине, которые препятствуют безопасному возвращению отдельных лиц, — говорится в заявлении.

Как отмечается, это позволит сохранить статус более чем 26 тысячам украинцам, а порядка 166,7 тысячам их сограждан — подать заявку. Помимо этого, в МВД заявили о готовности предоставить льготы для граждан Украины, получающих образование в США.

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал о проблеме с расселением украинских беженцев. По его словам, в Штатах сейчас пытаются обустроиться порядка 250 тысяч человек, из них 13% — в Нью-Йорке. Это более 32 тысяч человек, что гораздо больше, чем в любом другом американском штате.

Он заявил, что властям нужно распределить мигрантов по всей стране и напомнил, что в США 108 тысяч городов, поселков и деревень, и призвал использовать их все для решения создавшегося гуманитарного кризиса.