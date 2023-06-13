США продлили режим санкций против властей Белоруссии Белый дом: США еще на год продлили режим санкций против властей Белоруссии

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Президент США Джо Байден еще на год продлил режим действия санкций в отношении руководства Белоруссии. Соответствующий указ после подписания был направлен для уведомления Конгрессу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в новом постановлении речь идет о том, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства <...> продолжают представлять угрозу нацбезопасности и внешней политике США». В этой связи глава американского государства продлил ограничительные меры на один год.

Законы США предусматривают ежегодное продление санкционных режимов с ведома законодателей.

Ранее сообщалось, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под покровительством организации. 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к состязаниям российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку спецоперации на Украине.