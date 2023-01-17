США вновь освободили от санкций российскую сельхозпродукцию Минфин США продлил освобождение сельхозпродуктов из-под антироссийских санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США продлили освобождение из-под антироссийских санкций продукции сельскохозяйственного и медицинского назначения, передает РИА Новости со ссылкой на американский Минфин. В перечне товаров, освобожденных от санкций, указаны средства профилактики, диагностирования и лечения COVID-19. В список также вошли клинические испытания и иные медицинские исследования.

Лицензия 6С распространяется на договоры, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой сельскохозяйственной продукции, оборудования, медикаментов, медицинских приборов с запчастями и обновлениями программного обеспечения.

Лицензия 6С полностью заменяет лицензию 6B, которая была выпущена 14 июля 2022 года.

Ранее замминистра финансов США Брайан Нельсон предостерег банки от жесткого соблюдения рестрикций. По его словам, из-за опасения нарушить санкционные предписания некоторые американские финорганизации проявляют «чрезмерную осторожность» и отказывают клиентам в обслуживании, обрекая их обращаться за услугами к «нерегулируемой и потенциально опасной финансовой деятельности».

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессии в американской экономике в 2023 году. При этом она подчеркнула, что не считает подобное развитие событий неизбежным.