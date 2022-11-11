США продлили лицензию на сделки по энергоносителям с банками из России

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США подлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и Центробанком РФ на срок до 15 мая 2023 года. Об этом сообщается в опубликованной лицензии американского Минфина. В числе организаций, с которыми разрешено взаимодействовать, значатся ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Альфа-банк, «Открытие», ЦБ РФ и ряд связанных с ними организаций.

Все транзакции, запрещенные исполнительным указом 14024, включающие одну или более из указанных организаций, которые связаны с энергетическим сектором, разрешены до 15 мая 2023 года, — сказано в документе.

Ранее власти США разрешили гражданам и компаниям участвовать в транзакциях, необходимых для работы российских дипломатических и консульских миссий. Об этом сообщается в опубликованной американским Минфином генеральной лицензии. Ранее ведомство пригрозило санкциями странам, где принимаются карты «Мир», расценивая это как обход санкций.

Кроме того, Минфин США выпустил генеральную лицензию, разрешающую транзакции с Россией по поставкам продовольствия, удобрений, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования.