США продадут Японии 400 ракет Tomahawk на $2,35 млрд

Фото: U.S. Department of Defense/Scott Howe

Власти США достигли соглашения с Японией о продаже 400 высокоточных многоцелевых крылатых торпед небольшой дальности Tomahawk на сумму $2,35 миллиарда, сообщили в пресс-службе Госдепартамента и Пентагона. В рамках этого соглашения планируется отправить 14 систем управления ракетами, предоставить соответствующее оборудование, запчасти, обучить японских военных работе с Tomahawk и оказать техническую поддержку.

Государственный департамент утвердил сделку по поставке правительству Японии системы вооружения Tomahawk, — говорится в сообщении.

В ноябре было прекращено действие соглашения с Японией о сотрудничестве в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия. В документе, принятом кабмином, указано, что речь идет о договоре, подписанном в Токио 13 октября 1993 года.

До этого президент России Владимир Путин на полях дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия готова сотрудничать с Японией, если та проявит инициативу. В ответ на вопрос о «захлопнутом окне» отношений Токио и Москвы глава государства напомнил, что был плотником.