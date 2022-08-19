США призвали Зеленского посетить саммит G20 для встречи с Путиным Bloomberg: Белый дом призвал Зеленского посетить саммит G20 для встречи с Путиным

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Вашингтон призвал украинского лидера Владимир Зеленский принять участие в предстоящем саммите G20 в Индонезии, если его посетит президент РФ Владимир Путин, передает Bloomberg. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден не поддерживает присутствие на форуме Путина. Журналисты агентства отметили, что Зеленский также может принять участие в мероприятии дистанционно.

Если Путин действительно примет участие, США считают, что Зеленский тоже должен приехать, — сказал представитель Белого дома.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин намерен посетить саммит G20 на Бали. Он также заявил о желании приехать на встречу «Большой двадцатки» председателя КНР Си Цзиньпина.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, формат участия Путина в саммите G20 определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на мероприятие.