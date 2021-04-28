США призвали Турцию отказаться от военной техники РФ

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Отказаться от закупок оружия и военной техники у России призвали США Турцию и других зарубежных союзников и партнёров. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя ситуацию с покупкой Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, передаёт ТАСС..

Блинкен предупредил , что подобные сделки могут попасть под действие односторонних американских санкций.

Очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры США избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что дает России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона — CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены, — сказал госсекретарь.

CAATSA — закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций. Был принят в США в 2017 году. Он позволяет применять односторонние санкции в отношении стран, которые покупают у РФ крупные системы вооружений и военную технику.

Ранее стало известно, что турецкие власти продолжают переговоры с Россией о закупке второго полка систем противовоздушной обороны C-400. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Он раскритиковал позицию Соединённых Штатов по этому вопросу и пожаловался, что при администрации экс-президента США Дональда Трампа Анкара не могла закупить даже пистолеты для охраны главы государства