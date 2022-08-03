США призвали Россию принять «серьезное» предложение по обмену заключенными Кирби: США призывают Россию принять предложение по обмену заключенными

Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джон Кирби

США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают его принять. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. При этом он не стал раскрывать детали возможной сделки. Слова Кирби приводит РИА Новости.

Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью, — сказал он.

При этом привести подробности Кирби отказался. По информации местных СМИ, американцы хотят вернуть на родину находящихся в заключении в России Бриттни Грайнер и Пола Уигана. За них США готовы передать России Виктора Бута. Однако, по некоторым данным, в ответ Россия затребовал отдать еще одного соотечественника.

Ранее в Белом доме сообщили, что РФ ответила на предложение об обмене заключенными «контрпредложением», однако белый дом не счел его серьезным и заслыживающим обсуждения.

Двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер в РФ обвиняют в контрабанде наркотиков. Пол Уилан приговорен к многолетнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже.

Россиянин Виктор Бут находится под стражей в США с 2008 года. Он осужден за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Сам Бут отрицает свою вину.

На минувшей неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена Бута на американцев с российским коллегой Сергеем Лавровым.