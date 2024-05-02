США призвали Россию и Китай к человеческому контролю за ядерным оружием США призвали Россию и Китай не использовать ИИ для управления ядерным оружием

Фото: МО РФ

Соединенные Штаты считают, что контроль над ядерным оружием должен иметь только человек, сказал первый заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями Пол Дин. По его словам, которые приводит Reuters, у искусственного интеллекта не должно быть выбора в его применении, Россия и Китай в этой области должны принять аналогичную позицию.

Мы [США] приветствовали бы аналогичное заявление со стороны Китая и Российской Федерации, — отметил Дин, заявив, что подобная позиция является «чрезвычайно важной нормой ответственного поведения».

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что нет никаких признаков, указывающих на планы России использовать ядерное оружие на Украине. По его словам, не было никаких физических доказательств того, что боеголовки были перемещены со складов.

Президент Польши Анджей Дуда предложил главе правительства страны обсудить размещение на их территории ядерного оружия. Он отметил, что такая идея появилась во время его визита в США. Позже польский лидер объяснил, что окончательное решение пока не принято, но дискуссии по этому вопросу ведутся во время его встреч с представителями НАТО.