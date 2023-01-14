США призвали Россию активизировать сотрудничество по зерновой сделке Постпред США Томас-Гринфилд: Россия должна активизировать работу по зерновой сделке

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила Россию в затягивании досмотров судов в рамках черноморской зерновой инициативы и призвала Москву активизировать сотрудничество. По ее словам, из-за «целенаправленного замедления» инспекций десятки судов ожидают отправки и еще десятки ждут досмотра, прежде чем смогут доставить зерно.

Сегодня прошу членов совета присоединиться к нам и призвать Россию немедленно усилить сотрудничество, — сказала Томас-Гринфилд.

Она добавила, что задержка составляет 2,5 млн тонн зерна, которые простаивают.

Ранее польские депутаты Европарламента Адам Ярубас, Ярослав Калиновский и Кшиштоф Гетьман в своем обращении к Еврокомиссии заявили, что сложившаяся в Европе ситуация из-за поставок украинского зерна угрожает продовольственной безопасности ЕС и подрывает жизнеспособность местного сельского хозяйства. Как уточнили парламентарии, опасность заключается в нецелевым использованием импортируемого зерна

В свою очередь глава Минсельхоза Турции Вахит Киришч рассказал, что из портов Украины в беднейшие страны доставляется небольшая часть продовольствия в рамках зерновой сделки. Всего вывезено около 17 млн тонн сельхозпродукции, в том числе зерна, и лишь 5,4% из этого объема направлено нуждающимся государствам, отметил министр.