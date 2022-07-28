США призвали подготовиться к отражению ядерных ударов Аналитик Геллер призвала США подготовиться к отражению ядерных ударов России и Китая

Фото: Israel Ministry Of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер заявила, что Соединенным Штатам следует модернизировать стратегию сдерживания так, чтобы быть готовыми ответить одновременно на возможные ядерные удары и со стороны России, и со стороны Китая. Нынешнюю готовность сдержать одного противника она назвала роскошью, сообщает РИА Новости.

Если у нас есть возможности для того, чтобы применить свою стратегию в отношении одного обладающего ядерным оружием соперника, то нужно изменить ее таким образом, чтобы мы могли сделать это в отношении сразу двух. На мой взгляд, речь не идет о том, чтобы отразить ядерный удар России и ударить в ответ. Нам будет необходимо отразить удар, ответить России, и в то же время сохранить возможности для сдерживания Китая, — подчеркнула аналитик.

Геллер отметила, что возможность сдержать одного ядерного соперника является для Пентагона роскошью, при этом она цитировала слова главы Стратегического командования Вооруженных сил США.

Также аналитик указала на возможность подрыва международной стабильности в ядерной сфере при бездействии Вашингтона в контексте сдерживания. Увеличение же ядерных вооружений США, по ее мнению, чревато ответной реакцией Москвы и Пекина. В итоге получится новая «гонка вооружений», добавила Геллер.

Вместе с тем, я не считаю, что нам следует чрезмерно об этом беспокоиться. История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить, — рассказала аналитик.

Ранее стало известно, что департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка разместил на своем сайте видеоролик с рекомендациями горожанам на случай ядерного удара по городу. Жителям советуют укрыться в доме, а также закрыть окна и двери. Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности, пояснили в департаменте.