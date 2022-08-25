Госдеп США призвал отказаться от боевых действий вокруг Запорожской АЭС

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Вашингтон призывает отказаться от боевых действий вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявила замгоссекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс, слова которой приводит РИА Новости. Она также порекомендовала создать вокруг объекта демилитаризованную зону.

Мы продолжаем призывать к прекращению военных действий на ядерных объектах или вблизи них и вернуть контроль над ними Украине и, безусловно, создать демилитаризованную зону вокруг атомных станций — это то, необходимость чего мы подчеркиваем, — сказала Дженкинс.

По ее словам, военные действия вблизи атомного объекта опасны и безответственны. Представитель Госдепа подчеркнула, что Вашингтон считает важным «не допустить катастрофы» на ЗАЭС.

Ранее Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС, а также дать принципиальную оценку действиям Киева. Также законодатели потребовали от стран Запада перестать поставлять киевскому режиму вооружения, тем самым создавая риск ядерной катастрофы.

Тем временем, член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов выразил опасение, что киевские власти могут сорвать визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Он отметил, что Украина может совершить провокацию.