США призвали нефтяных трейдеров смело торговать российской нефтью FT: минфин США в частном порядке позволил мировым трейдерам торговать нефтью из России

Фото: Xinhua/Global Look Press

Администрация США в частном порядке призвала крупнейших сырьевых трейдеров не бояться сделок с поставками нефти из России, торгующейся с установленным ценовым потолком. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, представители американского минфина встречались, в частности, с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor.

Отмечается, что несмотря на то, что Вашингтон никогда не выступал против торговли нефтью из РФ в рамках согласованных «Группой семи» (G7) ценовых ограничений, трейдеры с осторожностью относились к этому рынку.

Американцы активно призывали нас <...> вновь начать торговлю российским сырьем, — рассказал изданию один из участников встречи.

Как сообщает FT, Вашингтон стремится снизить доходы Москвы от продажи сырья, но при этом хочет сохранить поток российской нефти на международные рынки, опасаясь последствий обвала поставок. По словам представителей американской администрации, их обнадеживает, что рынки нефти в последние месяцы оставались стабильными, несмотря на принятые решения.

Западные нефтяные санкции в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года. В рамках ограничений ЕС прекратил прием нефти из РФ, перевозимой по морю. Также страны G7, Австралия и Евросоюз вели ограничение цен на нефть при морских перевозках. Потолок цен составил $60 за баррель. Более дорогостоящее сырье перевозить морским путем и страховать запрещено.

В ответ Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставлять свою нефтяную продукцию тем странам и компаниям, которые последовали политике потолка цен.

Ранее помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг сообщила, что в марте текущего года страны G7 намерены провести пересмотр уровня потолка цен на российскую нефть.

Перед этим старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что судить об эффективности политики «ценового потолка» в отношении энергоресурсов из России пока рано, однако «пока все идет хорошо».