США призвали к сдержанности все стороны конфликта в Армении

https://static.news.ru/photo/13ed7c66-13b8-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов призвали все стороны конфликта в Армении к сдержанности, сообщил руководитель пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга.

Мы напоминаем всем сторонам о незыблемом принципе демократии — что вооруженные силы государства не должны вмешиваться во внутреннюю политику, — подчеркнул он.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он сообщил, что не собирается бежать из страны.

Как писал NEWS.ru, Пашинян заявил, что вопрос о его отставке должен решаться только народом Армении. Он заверил, что попытка переворота в стране не увенчается успехом, а военных призвал заниматься своим непосредственным делом — защитой республики.