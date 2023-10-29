США призвали Израиль использовать их оружие по «законам войны» Салливан: передаваемое Израилю оружие попадает под законы ведения войны

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Израиль должен применять полученное от США оружие, придерживаясь законов войны, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит телеканал АВС. Он подчеркнул, что аналогичные требования Вашингтон предъявляет ко всем странам, которым оказывает военную помощь.

То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней. Такие требования мы предъявляем каждый раз, когда передаем вооружения другой стране, — сказал Салливан.

По его словам, то, что боевики движения ХАМАС укрываются в жилых кварталах, не уменьшает ответственности Израиля «сообразно международному гуманитарному праву». ЦАХАЛ должна делать все возможное, чтобы защитить гражданское населения сектора Газа, сказал Салливан.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что страна решительно отвергает «отвратительный призыв» Генассамблеи ООН к прекращению огня. Он подчеркнул, что Израиль настроен на полное уничтожение ХАМАС.

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 120 стран, 14 были против, 45 воздержались.