США призвали Иран и КНДР не поставлять оружие России Постпред США при ООН Томас-Гринфилд призвала Иран и КНДР не поставлять оружие в Россию

Фото: Catherine Nance/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линда Томас-Гринфилд

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон призывает Иран и КНДР не поставлять России ракеты и вооружение. При этом дипломат не привела доказательств таких поставок или их планов, сообщает РИА Новости.

Томас-Гринфилд рассказала, что Иран, начиная с августа 2022 года, передал России «сотни БПЛА в нарушение резолюции СБ ООН 2231».

Мы полагаем, что Иран сейчас рассматривает возможность послать сотни баллистических ракет России в нарушение резолюций СБ ООН. Мы призываем Иран сменить курс и не делать этих шагов, — подчеркнула дипломат.

Она добавила, что КНДР в конце 2022 года направила в Россию реактивные пехотные установки и ракеты. В Вашингтоне обеспокоены тем, что Пхеньян планирует новые поставки, осуждают их и призывают КНДР «прекратить эти поставки», заключила Томас-Гринфилд.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не поставлял Москве никакого вооружения для использования в ходе спецоперации на территории Украины. По его словам, военная поддержка обеих сторон задерживает шанс на мир, в то время как Иран выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.