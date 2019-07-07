https://static.news.ru/photo/74a6b2a4-a09d-11e9-8363-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки призывали Берлин направить наземные войска Германии в северо-восточный регион Сирии для частичной замены Вооружённых сил США. С таким предложением выступил специальный представитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри.

По его словам, речь идёт необязательно о боевой операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Он добавил, что Вашингтон ждёт от партнёров на добровольной основе отправки в республику нескольких сотен военнослужащих, пишет газета Welt am Sonntag .

[Боевиков] можно оттеснить за счёт сирийских местных сил, но необходимо определённое международное присутствие, чтобы обеспечить поддержку с воздуха, логистику, подготовку и техническую помощь, — рассказал дипломат.

В настоящее время истребители-бомбардировщики Tornado, принадлежащие ФРГ, ограничиваются разведкой и дозаправкой самолётов союзников в воздухе.

Ранее News.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен значительно сократить присутствие американских военных в Афганистане, но собирается оставить там часть сил для наблюдения за ситуацией.