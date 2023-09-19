США призвали Азербайджан прекратить военные действия в Карабахе

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Энтони Блинкен

Вашингтон глубоко обеспокоен военными действиями Азербайджана в Карабахе и призывает Баку к прекращению огня и началу диалога, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, разворачивающийся конфликт ухудшает гуманитарную ситуацию в регионе и подрывает перспективы достижения мира.

США глубоко озабочены военными действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе и призывают Азербайджан незамедлительно прекратить их. Эти действия ухудшают и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе и подрывают перспективы достижения мира, — сказал глава американской дипломатии.

Блинкен подчеркнул, что ранее США «ясно дали понять» Азербайджану, что применение силы для решения споров неприемлемо, оно «противоречит усилиям по созданию условий для справедливого и достойного мира в регионе». Он призвал «к уважительному диалогу между Баку и представителями жителей Карабаха».

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В свою очередь в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в регионе подразумевает безоговорочный и полный вывод оттуда армянских войск. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.