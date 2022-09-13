США призвали Армению и Азербайджан остановить боевые действия Блинкен: Азербайджан и Армения должны немедленно прекратить боевые действия

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США призывают Армению и Азербайджан немедленного прекратить боевые действия. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, его слова приводит ТАСС. Дипломат подчеркнул, что военного решения конфликта между двумя странами быть не может.

В заявлении Блинкена говорится о глубокой обеспокоенности США сообщениями о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, в том чисел об ударах по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре.

Как мы уже давно ясно дали понять, военного решения конфликта быть не может. Мы призываем Азербайджан и Армению немедленно прекратить любые военные действия, — отметил госсекретарь.

Ранее стало известно, что Армения намерена просить помощи у России, ОДКБ и ООН в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Такое решение было принято по итогам заседания совета безопасности страны, его провел премьер-министр Никол Пашинян.

В Министерстве обороны Азербайджана в ночь на 13 сентября сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых.