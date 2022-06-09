США признались в поддержке 46 биообъектов на Украине Пентагон: США оказывали поддержку в развитии 46 биолабораторий на территории Украины

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Лабораторные исследования

В течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, сообщается на сайте Пентагона. Различные сведения об обоюдном сотрудничестве между двумя странами были опубликованы после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.

США работали над повышением биологической безопасности и защиты Украины, эффективности эпиднадзора людей и животных, оказывая поддержку 46 гражданским украинским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на протяжении последних двух десятилетий, — сказано в пресс-релизе.

Представители Пентагона уточнили, что к сотрудничеству между США и Украиной в биологической сфере также подключилась Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ).

При этом, в пресс-релизе отмечается, что Украина не вела разработки в сфере ядерных, химических и биологических программ военной направленности. По словам сотрудников Пентагона, украинские биолаборатории не отличаются от других научных объектов, расположенных по всему миру.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты Америки в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали лаборатории Мариуполя в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры. По его словам, отобранные биоматериалы отсылались в Киев, а затем транспортировались в США.