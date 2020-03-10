https://static.news.ru/photo/cffd9090-630d-11ea-87f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

США признали, что оказывали помощь радикальному движению «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил страны генерал Кеннет Маккензи на слушаниях Конгресса по делам вооружённых сил.

Маккензи заявил, что в восточной части Афганистана «Талибан» «сначала сокращал, а затем ликвидировал присутствие ИГ (запрещена в РФ)». У генерала уточнили, делали ли представители радикалов это самостоятельно или всё-таки была поддержка со стороны Вашингтона, пишет Reuters.

В ответ Маккензи сообщил, что поддержка была, но «очень ограниченная».

Так что они продемонстрировали свои способности. Это была кровавая бойня, но им это удалось, — заявил генерал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки начали вывод войск из Афганистана по соглашению с талибами. Спецоперация американцев против террористических группировок длилась с октября 2001 года.