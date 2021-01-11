США признали Жапарова избранным президентом Киргизии

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США признали Садыра Жапарова избранным президентов Киргизии. Об этом сообщили в американском посольстве.

Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнёрства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью, - говорится в сообщении посольства.

В документе также отмечается, что дипмиссия США высоко оценивает работу Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в плане организации процесса голосования.

Кроме этого, в диппредставительстве также призвали правоохранительные органы республики расследовать все нарушения на выборах, на которые указывали наблюдатели.

Досрочные президентские выборы прошли в Киргизии 10 января. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. По данным ЦИК республики, после обработки 95% бюллетеней Жапаров набрал 79% голосов. Ряд кандидатов заявили, что не признают итоги выборов. По их мнению, выборы президента Киргизии проходили под давлением и в неравной борьбе, имели место нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования.

Жапаров, в свою очередь, заявил, что не держит зла на оппонентов, пытающихся воспрепятствовать воле народа. Он пообещал не допустить политических гонений.

C победой Жапарова на президентских выборах уже поздравил российский лидер Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент РФ выразил надежду на наращивание связей двух стран, писал NEWS.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Жапаров назвал Россию главным союзником Киргизии. Он заявил, что в случае победы на выборах планирует развивать сотрудничество и стратегическое партнёрство с РФ.