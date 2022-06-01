США признали проведение кибератак против России Глава АНБ США Накасоне подтвердил факт наступательных киберопераций против России

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Спецслужбы Соединенных Штатов осуществляли наступательные кибероперации против России, чтобы поддержать Украину в конфликте с РФ. Об этом заявил глава киберкомандования и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США Пол Накасоне в эфире телеканала Sky News. При этом он подчеркнул, что действия американских военных хакеров полностью законны и осуществлялись под надзором гражданских структур.

Мы работаем с целым рядом партнеров, добиваясь возможности предотвратить подобное, и речь идет не только о действиях против США, но и против наших союзников, - сказал Накасоне.

Он добавил, что эксперты нацбезопасности США работают в 16 странах, с которыми США обменивается разведданными, которые в том числе могут быть связаны с Россией.

В качестве примера он привел одну из таких кибероперации на Украине, которая длилась около трех месяцев и завершилась в феврале, незадолго до начала спецоперации РФ. Никасоне также утверждает, что в ходе боевых действий российские силы предпринимали попытки вывести из строя украинские системы связи и госпорталы.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что против России была развязана масштабная война в киберпространстве. Однако данная агрессия, как и «санкционный наскок», в целом провалилась, поскольку Москва была к ней готова, добавил глава государства.