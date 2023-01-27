США признали отсутствие у них необходимых для Украины танков Abrams M1A2 Сингх: в арсенале Пентагона нет необходимых для Украины танков Abrams M1A2, их надо купить

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В настоящее время США не имеют в наличии в своем арсенале дополнительных танков Abrams модификации M1A2 для их отправки на Украину. Об этом заявила в ходе брифинга для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она пояснила, что процесс передачи займет несколько месяцев, так как эти танки нужно будет закупить у производителей. Слова Сингх приводит ТАСС.

У нас просто нет в наличии дополнительных таких танков в арсенале США, именно по этой причине потребуется несколько месяцев, чтобы передать эти танки Abrams M1A2 Украине, — сказала представитель Пентагона.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что США направят на Украину усовершенствованную версию танков M1A2 Abrams в экспортной комплектации. При этом машины не будут содержать в себе секретное дополнительное оборудование, повышающее его огневую мощность.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.