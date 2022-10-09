США признали отсутствие свидетельств о намерениях РФ по ядерному оружию Представитель Белого дома США Кирби: у нас нет свидетельств о намерении РФ применить ядерное оружие

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский ракетный комплекс стратегического назначения c МБР «Тополь-М»

У США нет никаких свидетельств того, что Россия намерена применить ядерное оружие. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. При этом в эфире ABC он отметил, что в отношениях с Россией «ставки сейчас очень высоки».

Нет каких-либо новых разведывательных данных или признаков того, что президент РФ Владимир Путин принял решение использовать ядерное оружие. Честно говоря, нет никаких свидетельств того, что он принял такое решение. Мы также не видели ничего, что дало бы нам основания изменить состояние готовности наших сил стратегического сдерживания, — подчеркнул Кирби.

Он заметил, что сейчас нет поводов готовиться к защите интересов американской национальной безопасности в связи с ядерной угрозой.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что членам Альянса следует начать конфиденциальные переговоры по ядерной деэскалации с Россией и Китаем. Она вспомнила, как президент РФ Владимир Путин еще до военной операции на Украине встречался с китайским лидером Си Цзиньпинем и обсуждал мораторий на ракеты средней и меньшей дальности. В колонке для Financial Times Гетемюллер предложила поднять эту тему в разговорах с Москвой и Пекином.