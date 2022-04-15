США признали неспособность организовать энергетическое эмбарго России

Продажи энергетических ресурсов России на Западе увеличились, несмотря на масштабные санкции в отношении государства. Об этом стало известно изданию Business Insider. По его данным, в настоящее время РФ продаёт больше нефти и газа, чем это было до момента обострения отношений с западными странами.

Согласно оценкам российского Министерства финансов, в апреле правительство страны намерено получить около $9,6 млрд от продажи энергетических ресурсов. В свою очередь, агентство Bloomberg прогнозирует, что в текущем году РФ заработает на экспорте энергоносителей порядка $321 млрд, что на треть больше, чем годом ранее.

Данные прогнозы идут вразрез с масштабными санкциями, введёнными в прошлом месяце Западом, — подчёркивает издание.

Таким образом, Россия имеет по-прежнему достаточное число покупателей, чтобы поддерживать свой энергосектор и получать высокую прибыль от продажи ресурсов.

Агентство Reuters утверждает, что с начала спецоперации ан Украине Индия приобрела по меньшей мере 13 млн баррелей российской нефти. В прошлом году общий объём закупок составлял 16 млн. Также серьёзным покупателем является Китай. Кроме того, крупным покупателем остаётся Евросоюз, хотя он и изучает возможности отказа от российского топлива.

Нефтяные деньги, скорее всего, продолжат поступать в Россию, поскольку Индия и Китай не заявляли о том, что изменят свои торговые программы, — резюмирует издание.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что нефть и газ из России не удастся заменить на мировом рынке в ближайшие 5–10 лет. Он отметил, что заявления об отказе использовать российские энергоресурсы также приводят к повышению цен на рынке.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов также рассказал, что цена нефти в ближайшее время может колебаться в коридоре $80–150 за баррель. Он добавил, что задача ведомства не в том, чтобы делать прогнозы по ценам на нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли. Глава Минэнерго отметил, что Москва готова продавать нефть дружественным странам в любом диапазоне цен.