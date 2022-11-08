США признали контакты с Россией из-за риска применения ядерного оружия Белый дом: США контактировали с РФ, чтобы снизить риск применения ядерного оружия

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В недавнем прошлом США контактировали с Россией ради снижения рисков применения ядерного оружия и донесения возможных последствий его применения Москвой. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом он прокомментировал сообщение газеты The Wall Street Journal о конфиденциальных переговорах американского чиновника с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить, — рассказал Салливан, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal написала о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в связи с ситуацией на Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила, что Вашингтон обсуждает только те вопросы, которые беспокоят непосредственно государство и никак не касаются Украины.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что любые переговоры с Россией могут быть только после вывода ее войск с территории страны. По его словам, Киев никогда не отказывался от переговоров.