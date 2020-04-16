Военно-морские силы (ВМС) США ищут новые способы для защиты своей зоны ограничения доступа и манёвра в рамках так называемой концепции воспрещения доступа A2/AD. Одно из наиболее перспективных направлений в этой сфере — постановка противолодочных и противокорабельных мин при помощи необитаемых подводных аппаратов. Если эта технология получит применение, то последствия будут серьёзными — не только в военном, но и в экономическом плане.

Усилия ВМС США по внедрению новой технологии направлены в первую очередь на сдерживание активности российских и китайских подводных лодок, сообщает американский портал Breaking Defense. Так называемая минная война перестала быть приоритетом для американского флота после распада СССР. Россия, переживавшая на тот момент политические и экономические потрясения, угрозы для США не представляла, а Китай ещё не заявил о своих амбициях. Однако пристальное внимание российского руководства к восстановлению и модернизации своих вооружённых сил вкупе с растущим влиянием КНР привели к тому, что в Пентагоне вновь задумались о том, как действовать на опережение.

Сейчас американские ВМС располагают многообразными минами, включая те, что запускаются с субмарин или доставляются самолётами. Однако, как отмечал в своей статье о минном противостоянии доктор военных наук Константин Сивков, одно из главных качеств, которым должны обладать носители мин, — возможность осуществлять их постановки скрытно и незаметно для противника. В этом контексте именно необитаемые подводные аппараты (НПА) могут стать почти идеальным решением. Программа по их внедрению в работу по защите зоны ограничения доступа и манёвра была утверждена ещё в 2018-м.

В апреле этого года руководство департамента, ответственного за минные вооружения в ВМС, уже провело виртуальный смотр 16 компаний, готовых представить свои НПА для доставки противолодочных торпед Mk46 в важнейшие для американского флота точки. По самым оптимистичным прогнозам, до реализации проекта осталось не так много времени. Разработанный военными план подразумевает, что в 2021 финансовом году (начнётся 1 октября календарного 2020-го) должны быть протестированы до 30 опытных образцов, а до конца 2023 финансового года — те, что в ВМС США называют «оперативно значимыми прототипами». После этого будет рассмотрена возможность полноценного включения НПА в работы по минированию вод.

US Navy/Global Look Press

Такой сценарий в перспективе может повлечь за собой серьёзные последствия. Во-первых, при возможностях скрытного минирования возрастёт риск непредвиденных инцидентов.

Во-вторых, США, являющиеся крупным экспортёром оружия, вполне могут продать эти технологии своим союзникам, например, из числа монархий Персидского залива. Для этих государств подобная система стала бы серьёзным козырем, поскольку позволила бы усилить контроль над главными маршрутами транспортировки нефти. Впрочем, это смогут сделать и сами американцы.

В-третьих, развитие Соединёнными Штатами беспилотных технологий с большой вероятностью приведёт и к ответным действиям со стороны их основных предполагаемых противников — России и Китая, которые вряд ли станут игнорировать новую угрозу. А возможные попытки достичь паритета с Вашингтоном в минном противостоянии станут серьёзным экономическим вызовом для Москвы и Пекина — не полномасштабная «гонка вооружений», конечно, но дело затратное.

О том, что вслед за США к подобным технологиям начнут обращаться и другие страны, в разговоре с NEWS.ru упомянул военный эксперт, главный редактор посвящённого беспилотникам портала UAV.ru Денис Федутинов.