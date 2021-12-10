США приостановили отправку военной помощи Украине на сумму $200 млн

Администрация президента США Джо Байдена приостановила отправку военной помощи на Украину в размере $200 млн, передаёт NBC со ссылкой на источники. По данным телеканала, несмотря на призывы Киева, в Белом доме решили повременить с поддержкой, чтобы снизить напряжённость ситуации с Украиной с помощью дипломатии.

Как отмечают источники, в случае эскалации напряжённости на Украине США могут значительно увеличить военную помощь. Сообщается, что документ на утверждение пакета военной помощи Украине «уже три-четыре недели лежит на столе у президента». Какую именно помощь намерен оказать Вашингтон, не уточняется. Известно, что украинские власти просили отправить им противоракетные и противотанковые ракеты, системы электронного подавления, радары, а также боеприпасы и медицинские средства.

Ранее американские СМИ разместили данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Были опубликованы снимки из космоса с отправленными на военные полигоны сотнями танков. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания выделит на поддержку страны дополнительно £1 млрд (около $1,3 млрд). По словам главы государства, дополнительная сумма появилась в результате его переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что средства будут направлены на различные инфраструктурные проекты, здравоохранение, а также будут вложены в так называемую чистую энергетику.