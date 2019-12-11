https://static.news.ru/photo/4e27ca98-1bd9-11ea-b440-fa163e074e61_660.jpg Фото: FBI Jacksonville

Власти США приняли решение о приостановке обучения курсантов из Саудовской Аравии после стрельбы на авиабазе ВМС.

Кроме того, заместитель министра обороны страны Дэвид Норквист распорядился усилить проверку иностранных военнослужащих и доложить ему о результатах проверки в течение 10 дней. До тех пор курсанты должны находиться в классных комнатах, передаёт CNN.

Учитывая трагические события, нам кажется, что наилучшим решением будет на короткое время не допускать студентов Королевских ВВС Саудовской Аравии к полётам, — цитирует представительницу ВВС США Reuters.

Как писал NEWS.ru ранее, стрельба произошла 6 декабря на военно-морской базе в городе Пенсакола в американском штате Флорида. Стрелок, открывший огонь по сослуживцам, приехал из Саудовской Аравии, в Америку он прибыл на обучение.