США приостановили действие соглашений про убежище с тремя странами

США приостановили соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Они были заключены при президенте Дональде Трампе. Новая американская администрация начала процедуру их расторжения, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Блинкен
Согласно документам, рассмотрение предоставления убежища предполагалось не в США, а непосредственно в этих странах. Действие соглашений приостановлено незамедлительно, руководство стран уведомлено о действиях США. При этом фактически приостанавливается только соглашение с Гватемалой, поскольку два других не успели вступить в силу.
Эти действия не означают, что граница США открыта. Будучи привержены к расширению легальных путей к защите и возможностям здесь и в регионе, Соединённые Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять, — пояснил Блинкен.
Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США пообещал «привлекать КНР к ответственности».