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США приостановили действие соглашений про убежище с тремя странами

02:42, 07 февраля 2021 86
Фото: pixabay.com

США приостановили соглашения о сотрудничестве в вопросах предоставления убежища с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом. Они были заключены при президенте Дональде Трампе. Новая американская администрация начала процедуру их расторжения, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

Блинкен назвал расторжение соглашений первыми конкретными шагами на пути к более широкому сотрудничеству и взаимодействию в регионе, которое предлагает президент Байден.

Согласно документам, рассмотрение предоставления убежища предполагалось не в США, а непосредственно в этих странах. Действие соглашений приостановлено незамедлительно, руководство стран уведомлено о действиях США. При этом фактически приостанавливается только соглашение с Гватемалой, поскольку два других не успели вступить в силу.

Эти действия не означают, что граница США открыта. Будучи привержены к расширению легальных путей к защите и возможностям здесь и в регионе, Соединённые Штаты являются страной с границами и законами, которые надо выполнять, — пояснил Блинкен.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США пообещал «привлекать КНР к ответственности».

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