США приостановили действие соглашений про убежище с тремя странами

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Процесс восстановления ноги президента США Джо Байдена, которую он повредил в ноябре, идёт нормально. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома со ссылкой на врача главы государства Кевина О'Коннора.

В субботу Байден посетил клинику в штате Делавэр, где ему сделали рентген повреждённой ноги. Как мы и объясняли, растяжение иногда может быть более значительной травмой, чем сопровождающие их переломы костей....