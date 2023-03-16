США приходится арендовывать супертанкеры из-за российской нефти Bloomberg: США арендовали супертанкеры, так как средние суда перевозят российскую нефть

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

США приходится арендовывать супертанкеры для транспортировки сырой нефти в Европу, хотя для этих целей подходят и судна меньших размеров, сообщает Bloomberg. По данным канала, танкеры среднего размера находятся в дефиците из-за перевозки российской нефти в Азию. Их трейдеры бронируют из Китая и Индии.

По данным издания, из США в Европу следуют 11 VLCC (Very Large Crude Carriers — крупнотоннажные танкеры — примечание NEWS.ru), каждый из которых перевозит около 2 млн баррелей нефти, а также 16 Suezmax, способные транспортировать около 1 млн баррелей. Эти суда сейчас перевозят между США и Европой 60% сырой нефти, хотя в 2022 году перевозили 37%. При этом в Европе всего несколько портов могут обслуживать супертанкеры.

Помощник министра финансов США Бен Харрис ранее заявил, что Россия реализует 75% экспортной торговли нефтью без помощи западных сервисов. Он отметил, что оставшиеся 25% реализуются с использованием западных сервисов. По словам Харриса, сделки, которые проводятся вне установленного потолка цен, не превышают по стоимости ожидания экспертов. При этом он подчеркнул, что российская экономика недополучает ожидаемые доходы от продажи черного золота.