США пригрозили Турции санкциями из-за рейсов российских авиакомпаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Власти США оказывают давление на Турцию, требуя прекратить прием и обслуживание рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства, пишет The Wall Street Journal. Вашингтон пригрозил турецким чиновникам различного рода санкциями.

Так, в декабре прошлого года представитель Министерства Торговли США Тея Розман Кендлер посетила Анкару с официальным визитом, в ходе которого потребовала прекратить оказание российским и белорусским авиаперевозчикам таких услуг, как дозаправка самолетов и предоставление запасных частей для них. Она заявила, что неподчинение этому требованию грозит турецким компания утратой экспортных привилегий, штрафами, а чиновникам – тюремными сроками.

В американском ведомстве изданию никаких подробностей не сообщили, но отметили, что работа с зарубежными авиакомпаниями по соблюдению ограничений в отношении самолетов авиаперевозчиков из России. Белорусии и Ирана ведется.

Ранее сообщалось, что правительство России продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов, которые используются отечественными авиакомпаниями. Они будут оставаться действительными в течение всего текущего года.

СМИ также писали, что иностранные перевозчики стали летать на задержанных или заблокированных за границей самолетах российских авиакомпаний. В частности, два Airbus A350, которые «Аэрофлот» ждал к поставке в 2022 году по контракту, перешли в парк турецкой авиакомпании Turkish Airlines.