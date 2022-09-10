США пригрозили наказанием нарушителям потолка цен на нефть

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США сообщили о намерении наказывать компании и физлиц, которые не будут соблюдать установленный потолок цен на российскую нефть и будут закупать ее дороже готовящихся ценовых ограничений. Об этом говорится в справочных матриалах Минфина, опубликованных в преддверии реализации инициативы.

Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений,... могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций, — сказано в документах.

С 5 декабря страны G7 и ЕС введут запрет на морские перевозки российской нефти, а с 5 февраля 2023 года станет действовать запрет на перевозку нефтепродуктов морским путем. Это одна из мер по установлению потолка на российское сырье. Лимит цен будут устанавливать только те страны, которые согласились на этот механизм.

Ранее помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. На это хватит договоренностей участников G7.