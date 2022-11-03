США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России

Фото: Silas Stein/dpa/Gloibal Look Press

США располагают информацией о том, что КНДР тайно поставляет России боеприпасы для ведения боевых действий на Украине. Для противодействия этому Вашингтон может ввести новые санкции в отношении Пхеньяна, передает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Санкционные механизмы уже существуют. Мы рассмотрим дополнительные инструменты и органы, которые мы можем использовать для противодействия этой деятельности, — заявил он.

Прайс добавил, что США намерены следить за тем, будут ли получены Россией поставки боеприпасов из Северной Кореи. Кроме того, он напомнил, что Вашингтон уже задействует все инструменты, чтобы не допустить поставок РФ беспилотников Ираном.

Ранее власти КНДР категоричной заявили, что никогда не поставляли оружие и боеприпасы в Россию и не планируют делать этого в будущем. В Пхеньяне сочли, что США, распространяя подобные слухи, хотят очернить страну и призвали Вашингтон «прекращать глупые слова, придирки и молчать».