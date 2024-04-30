США приготовились «заслонить» Нетаньяху от преследования МУС Axios: США предупредили МУС о последствиях выдачи ордера на арест Нетаньяху

Фото: Thomas Koehler/Thomas Koehler/AA/photothek.de/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Члены Конгресса США от обеих партий предупредили Международный уголовный суд, что примут ответные меры в случае выдачи ордера на арест израильских чиновников, включая премьера Биньямина Нетаньяху, пишет Axios. По данным портала, соответствующий закон уже разрабатывают.

Биньямин Нетаньяху зашел так далеко, что призвал президента [США Джо] Байдена вмешаться, чтобы помочь предотвратить выдачу ордеров, — пишет журналист Axios Барак Равид.

По информации портала, спикер палаты представителей Майк Джонсон 29 апреля выступил с заявлением, в котором назвал сообщения об ордерах на чиновников Израиля «позорными» и «беззаконными». Политик призвал администрацию Белого дома отреагировать на это и пресечь действия МУС.

По данным газеты The New York Times, израильский истеблишмент встревожен информацией, что МУС может выдать ордера на арест из-за действий еврейского государства в секторе Газа. Уточняется, что МУС может принять такое решение из-за «чрезвычайно жесткой реакции» на нападение ХАМАС в октябре 2023 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что расследование Международного уголовного суда по вопросу действий Израиля в секторе Газа выходит за пределы юрисдикции инстанции. Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Жан-Пьер свидетельствует о расслоении сознания властей США. Дипломат подчеркнула, что чувство абсолютной вседозволенности приводит к абсурдности умонастроений.