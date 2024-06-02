США приготовились запустить межконтинентальные ракеты США запустят две межконтинентальные ракеты Minuteman III 4 и 6 июня

Фото: U.S. Space Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство американского полигона Vandenberg сообщило, что в начале июня намерено провести два испытательных пуска не вооруженной ядерным зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Командование космических сил ВВС США заявило о двух датах — 4 и 6 июня 2024 года.

Программа испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет — продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национальных средств ядерного сдерживания, — сказано в опубликованном заявлении.

Командир космического запуска «Дельта-30» полковник Марк Шумейкер назвал готовящиеся испытания жизненно важными для западных партнеров по миссии. По его словам, пуски имеют решающее значение для защиты обороны США. Вашингтон заранее уведомил российское правительство в соответствии с существующими двусторонними обязательствами.

Предыдущие испытания ракет Minuteman III закончились отказом двигателя. Военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что Минобороны США отдало приказ ее ликвидировать в ходе испытательного полета из-за отказа навигационной или топливной системы. Он подчеркнул, что вместо ядерных боеголовок тестовые версии ракет получают оборудование для телеметрии, поэтому взрыв подобного объекта не опасен для окружающих.